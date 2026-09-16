TORTIAPOYOS BENEFICIAN A MÁS DE 100 MIL HOGARES CON TORTILLA A BAJO COSTO

* El programa opera en cinco municipios y cuatro colonias de la capital; ante la demanda, se analiza la apertura de 10 sucursales adicionales.

Mas de 100 mil hogares potosinos reciben tortilla a bajo costo mediante el programa de Tortillería Subsidiada, que opera en Aquismón, Ciudad Valles, Venado y Ahualulco, así como en las colonias Las Julias, Satélite, Residencial del Bosque y Las Flores, en la capital potosina.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene desde hace cuatro años este esquema de apoyo directo a la economía familiar, como parte de la política social que la administración estatal presenta rumbo a su Quinto Informe de Gobierno.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, informó que, debido a la demanda, se analiza la apertura de 10 sucursales adicionales. Actualmente, los puntos de venta brindan atención de las 6:00 a las 14:00 horas.

Beneficiarias como Juana señalaron que el precio accesible y la calidad del producto les permiten reducir uno de los gastos cotidianos del hogar y destinar parte de sus ingresos a otras necesidades familiares, uno de los efectos concretos que busca el programa social.