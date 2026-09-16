EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO ENCABEZA DESFILE CÍVICO-MILITAR Y ENALTECE EL ORGULLO DE SER MEXICANOS

* El Gobernador de San Luis Potosí destacó la entrega de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad, cuerpos de auxilio, estudiantes e instituciones que participaron en la conmemoración del 216 aniversario del Inicio de la Independencia de México.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado de la Senadora de la República, Ruth González Silva, encabezó el tradicional Desfile Cívico-Militar conmemorativo por el 216 aniversario del Inicio de la Independencia de México, donde afirmó que estas fechas representan la oportunidad de honrar la historia, la libertad y la identidad que unen al pueblo mexicano, además de reconocer a mujeres y hombres que todos los días sirven al país y a las familias potosinas.

El programa oficial contempló la participación de contingentes militares, Guardia Nacional, instituciones educativas, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y agrupaciones civiles.

“Ser mexicano es motivo de profundo orgullo; nuestra Bandera, nuestra historia y nuestras instituciones representan la fuerza de un pueblo que siempre sabe salir adelante, hoy vemos desfilar frente a las familias potosinas a mujeres y hombres que han decidido servir a México, que protegen a nuestra gente y que, cuando la Patria los necesita, están dispuestos a entregar incluso la vida por la seguridad de todas y todos”, expresó el Mandatario Estatal.

Desde Palacio de Gobierno, Gallardo Cardona presenció el paso de los distintos agrupamientos y reconoció particularmente al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales, así como a Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, personal de salud, instituciones educativas y agrupaciones tradicionales que dieron muestra de disciplina, preparación y vocación de servicio. De acuerdo con el programa del desfile, se contempló la participación de 3 mil 883 integrantes, 174 vehículos, motocicletas y bicicletas, nueve escoltas, cinco bandas de guerra y 49 animales, en un recorrido aproximado de 3.5 kilómetros.

El Gobernador resaltó que el desfile permite que las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad se presenten ante el pueblo potosino no solo con la disciplina que las distingue, sino como mujeres y hombres que acompañan a la población en los momentos más difíciles y que contribuyen diariamente a preservar la paz, la soberanía y la seguridad. “Hoy San Luis Potosí les dice gracias; gracias por servir a México, por portar con honor nuestros símbolos y por demostrar que el amor a la Patria se construye con valor, lealtad y servicio a los demás”, manifestó.

Ricardo Gallardo convocó a las familias potosinas a mantener vivo el legado de quienes lucharon por la Independencia y transmitir a las nuevas generaciones el respeto por los símbolos nacionales, la unidad y el amor por México, al señalar que las Fiestas Patrias son también un encuentro entre el pueblo y las instituciones que lo sirven.