MAGNA OBRA DEL PUENTE DE LA FAMILIA AVANZA CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS: RICARDO GALLARDO

* Con una inversión inicial de 350 millones de pesos, la obra beneficiará a más de 400 mil usuarios y mejorará la movilidad en el surponiente de la zona metropolitana.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que la construcción del Puente La Familia mantiene un avance favorable y conforme a los tiempos establecidos, con trabajos de armado de acero en zapatas y columnas, además del colado de plantillas, como parte de una de las obras viales más importantes que actualmente se realizan en la zona metropolitana.

El Mandatario Estatal destacó que el proyecto representa una inversión inicial de 350 millones de pesos y beneficiará a más de 400 mil usuarios, al reducir tiempos de traslado, mejorar el flujo vehicular y ofrecer una movilidad más ágil y segura en el surponiente del Circuito Potosí.

Detalló que la obra tendrá una longitud de mil 185 metros y contempla 15 mil 479 metros cuadrados de carpeta asfáltica, alumbrado público, señalamiento horizontal y vertical, además de un puente superior elevado de 240 metros de longitud, infraestructura que responderá al crecimiento urbano y a las necesidades de movilidad de miles de trabajadores, estudiantes y familias.

Ricardo Gallardo agregó que el proyecto incluye la instalación de un colector pluvial de dos metros de diámetro y más de 800 metros de longitud, que conducirá el agua de lluvia hacia la planta tratadora del Parque Tangamanga I, con lo que se atenderá una problemática de inundaciones que durante años afectó este corredor vial y que las administraciones de la herencia maldita dejaron sin una solución integral.

En este Quinto Informe de Gobierno, el Puente La Familia se suma a la nueva infraestructura construida y rehabilitada en el Circuito Potosí, junto con los puentes del Hospital del Niño y la Mujer, avenida Juárez, Calle 71, Bulevar Valle de los Fantasmas y el desnivel de la Arena Potosí, son obras que muestran el antes y el después de la movilidad metropolitana.