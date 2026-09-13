CEBP RECIBIRÁ MÁS DE 22 MDP PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

• La segunda ministración federal permitirá ampliar las capacidades operativas para la búsqueda y localización de personas en San Luis Potosí.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) accederá a una segunda ministración de recursos federales, luego de que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reconociera y autorizara el ejercicio realizado por San Luis Potosí. En conjunto, los recursos superan los 22 millones de pesos y permitirán ampliar las capacidades para la búsqueda y localización de personas.

El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Méndez Montes, informó que durante una reunión, en la que también participaron colectivos de búsqueda, se destacó el ejercicio responsable, eficiente y transparente de los recursos destinados a estas tareas.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la inversión permitirá ampliar las acciones de campo, las labores de investigación y el acompañamiento a familias y colectivos, además de mantener personal capacitado y mejores condiciones de equipamiento.

Hoy el Gobierno del cambio cuenta con mayores herramientas institucionales para atender una de las demandas más sensibles de la sociedad, dejando atrás años de rezago y consolidando una coordinación permanente con la Federación y las familias.