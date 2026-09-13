CON APOYO DECISIVO DEL GOBIERNO DE SOLEDAD, CEFOR PROMOTORA SLP DEBUTA EN CASA CON VICTORIA

– La escuadra soledense debutó con éxito como local en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, al imponerse 3-1 a la Universidad Autónoma de Zacatecas en su segundo partido de la temporada.

Con un respaldo contundente a la promoción del deporte juvenil de parte del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, la escuadra de CEFOR Promotora SLP inició su camino de temporada en las instalaciones de la Unidad Deportiva «21 de Marzo» en la colonia San Antonio, en Soledad de Graciano Sánchez, con un triunfo de 3 goles a 1 ante el equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como parte de las actividades en la Liga de Tercera División Profesional.

La jornada futbolística se desarrolló en un marco de sana convivencia y entusiasmo en las tribunas, donde las familias del municipio y las y los padres de los deportistas se reunieron para alentar activamente durante todo el partido. Para garantizar un ambiente seguro durante la permanencia de los asistentes, el Gobierno Municipal desplegó operativos de prevención y vigilancia a través de la Guardia Civil Municipal, reafirmando el compromiso con el bienestar comunitario.

Durante el desarrollo del evento, el titular de la Coordinación Municipal de Deportes, Hugo Esquivel Montoya señaló que por indicación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se mantendrá un apoyo constante e integral a la escuadra soledense durante toda la competencia, con el propósito de abrir espacios adecuados para que la juventud local pueda encauzar sus capacidades futbolísticas y aspirar a una proyección firme en el deporte profesional.

Por su parte, el director deportivo de CEFOR Promotora SLP, Juan Antonio Salazar agradeció la suma de esfuerzos del presidente municipal Navarro Muñiz, resaltando que la colaboración institucional ha resultado clave para dar continuidad al proyecto desde la campaña anterior; aseguró que el plantel se encuentra totalmente preparado para afrontar los compromisos del torneo y representar con orgullo e identidad a Soledad de Graciano Sánchez.

Esta actividad efectuada en la “Unidad 21 de Marzo” de la colonia San Antonio forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para consolidar el tejido social y generar oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones a través de la práctica deportiva formal. Asimismo, el uso continuo de la infraestructura municipal permite que los atletas soledenses cuenten con un escenario digno para disputar sus encuentros oficiales y disputar los torneos nacionales con el respaldo de su gente.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma que dará acompañamiento a las jóvenes promesas del municipio que sean convocadas a visorias profesionales, apoyándolos para reducir las limitantes económicas en sus traslados y formación. Con estas acciones permanentes, la administración municipal refrenda su cercanía con la ciudadanía y consolida al municipio como una plataforma activa para el impulso del talento deportivo y el desarrollo integral de las juventudes.