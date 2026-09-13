SAN LUIS POTOSÍ CUENTA CON 162 ALBERGUES TEMPORALES PARA ATENDER EMERGENCIAS

* Estado, Federación y municipios revisan las condiciones de refugios temporales para mejorar la capacidad de respuesta y proteger a las familias ante contingencias.

San Luis Potosí cuenta con 162 albergues temporales distribuidos en las cuatro regiones para brindar atención a la población ante posibles emergencias, mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim) participa junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en las Jornadas de Visitas a Refugios Temporales.

Durante las acciones realizadas en la Huasteca, el titular de la Cefim, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, explicó que se verifican las condiciones de estos espacios y se trabaja con los ayuntamientos para mejorar su capacidad de actuación y protección de las familias.

Como parte de los resultados que se presentarán rumbo al Quinto Informe, el Gobierno del Cambio mantiene una política preventiva para anticiparse a fenómenos naturales y reducir riesgos, dejando atrás años en los que la falta de atención agravaba las afectaciones en comunidades y viviendas.

Los 162 espacios permiten contar con una red de atención temporal que podrá activarse cuando las condiciones así lo requieran, priorizando en todo momento la integridad de la población.