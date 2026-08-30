REDMETRO, REFERENTE NACIONAL Y DE AMÉRICA LATINA EN MOVILIDAD SUSTENTABLE: RICARDO GALLARDO

* Con más de 100 unidades eléctricas y transporte gratuito, San Luis Potosí avanza hacia una red pública limpia que conectará las cuatro regiones del Estado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que San Luis Potosí transforma su modelo de transporte público con la consolidación de RedMetro, que cuenta con más de 100 unidades eléctricas y servicio gratuito, posicionando a la entidad como referente nacional y de América Latina en movilidad sustentable.

El Mandatario Estatal señaló que, además de reducir el impacto ambiental mediante tecnología eléctrica, este sistema representa un ahorro directo para miles de familias que diariamente utilizan el transporte público para acudir al trabajo, la escuela, realizar trámites o acceder a distintos servicios.

RedMetro continuará su expansión para conectar a la zona metropolitana con las regiones Media, Huasteca y Altiplano, mediante nuevas rutas que permitirán acercar transporte moderno, digno y eficiente a más municipios y comunidades.

Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la modernización de la movilidad permitirá dejar una infraestructura de largo alcance, con alternativas gratuitas de traslado, mayor conectividad y mejores condiciones para el desarrollo económico y social de las cuatro regiones del Estado.