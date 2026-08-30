CASI LISTA LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES EN LOS 59 MUNICIPIOS

• El programa Educación Sin Límites está por concluir en las cuatro regiones, justo antes del regreso a clases del próximo lunes 31 de agosto.

Por indicación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la entrega de mochilas con útiles escolares está por concluir en los 59 municipios, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza.

Durante esta semana, los apoyos llegaron a Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Real de Catorce, Vanegas, Cedral, Villa de la Paz, Matehuala y Villa de Guadalupe, en el Altiplano. En la región Centro, Ahualulco, Santa María del Río, Tierra Nueva, Moctezuma, Zaragoza, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Cerro de San Pedro y la capital registran un avance de 89 por ciento en la entrega.

En la región Media, están por concluir la distribución en Rayón, Alaquines, Lagunillas, San Ciro de Acosta, Cárdenas, Ciudad del Maíz y Villa Juárez. En la Huasteca, estudiantes de Tanquián, Tanlajás, Ébano, San Martín Chalchicuautla, Xilitla y El Naranjo ya recibieron sus mochilas.

Los paquetes incluyen libretas, lápices, goma, sacapuntas, tijeras, lápiz adhesivo, juego de geometría y lapicero, para que las y los estudiantes regresen a clases con los materiales necesarios.