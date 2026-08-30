EL GOBIERNO ESTATAL FINALIZA CAMINO QUE UNE 25 COMUNIDADES EN LA HUASTECA

• La nueva ruta Oclamecayo–El Potrero beneficia a más de 10 mil habitantes de San Martín Chalchicuautla y agiliza el acceso a servicios y actividades productivas.

Más de 10 mil personas cuentan ya con un nuevo camino entre Oclamecayo y El Potrero, una obra que mejora la movilidad en la Huasteca Sur y completa la atención del circuito Providencia–Chalpulhuacanito, que comunica a 25 comunidades de San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale.

El titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, informó que comprende tres kilómetros de camino, con trabajos de terracerías, pavimentación, señalamiento y dispositivos de seguridad. La ruta ya se encuentra en operación.

La obra fue gestionada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y permite que habitantes, transportistas y prestadores de servicios realicen traslados más ágiles y seguros. Además, facilita el acceso a centros educativos, unidades médicas, comercios y actividades productivas.

Con esta nueva conexión, el circuito Providencia–Chalpulhuacanito queda atendido de manera integral, con una infraestructura que responde a una movilidad sin límites y al desarrollo de la zona.