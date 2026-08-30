Congreso recibe la iniciativa de Sheinbaum para prohibir que políticos con doble nacionalidad aspiren a la presidencia o una gubernatura

La Comisión Permanente recibió este domingo la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir que políticos con doble nacionalidad puedan aspirar a la presidencia o una gubernatura en México.

La presidenta de la Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa fue enviada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera”, explicó desde su cuenta de X.

El proyecto propone modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución; será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

Esta semana la presidenta Sheinbaum informó que estaba redactando la iniciativa y el jueves afirmó que ya la tenía lista para presentarla al Congreso.

La mandataria defiende su reforma al afirmar que este cambio a la Constitución no está marcado pese a que se mandata que sólo los nacidos en México pueden competir por estos cargos.

«El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente deba ser solo mexicana (…) para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado nación del mundo», declaró esta semana.

Con información de Latin Us