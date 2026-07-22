EXISTE GOBERNABILIDAD Y CIVILIDAD POLÍTICA EN SAN LUIS POTOSÍ

* El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, llamó a privilegiar el diálogo, la responsabilidad y el respeto para conservar la estabilidad política y social del estado.

San Luis Potosí mantiene condiciones de gobernabilidad, tranquilidad social y crecimiento que deben preservarse mediante el diálogo, la civilidad y el respeto entre las distintas expresiones políticas, afirmó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al referirse al escenario público rumbo a 2027.

El funcionario estatal destacó que el Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona ha garantizado estabilidad institucional, atención permanente a las necesidades de la población y condiciones favorables para que continúen las obras, los programas sociales y el desarrollo económico en las cuatro regiones.

Torres Sánchez sostuvo que las diferencias políticas deben conducirse por los cauces legales e institucionales, sin confrontaciones, descalificaciones ni expresiones que alteren la tranquilidad de las familias potosinas. Señaló que la responsabilidad de quienes participan en la vida pública es contribuir a un ambiente de respeto, certeza y colaboración.

Añadió que el inicio de importantes obras de infraestructura urbana y carretera, respaldadas por una inversión histórica, refleja el trabajo constante de la administración estatal y la capacidad del Gobierno para mantener el orden, atender las demandas sociales y generar mejores condiciones para San Luis Potosí.

El secretario General de Gobierno precisó que una de sus principales responsabilidades es garantizar la gobernabilidad y la paz social, por lo que continuará concentrado en esa tarea y en la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de colocar a la población y sus necesidades en el centro de la gestión pública.

La administración estatal mantendrá el trabajo institucional, el diálogo abierto y el respeto a la legalidad, con la convicción de que la estabilidad y la civilidad son indispensables para que San Luis Potosí siga avanzando sin divisiones ni distracciones políticas.