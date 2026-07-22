Trump advierte que Irán pagará “con creces” la muerte de soldados estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán va a “pagar con creces” por la muerte de soldados estadounidenses y aseguró que los ciudadanos de su país no están contra la guerra sino del efecto que tiene en sus bolsillos con el encarecimiento de los combustibles.

“Van a pagar un precio muy alto y están siendo diezmados”, afirmó el mandatario antes de abordar el Air Force One para volar a la Base Aérea de Dover, en Delaware, para recibir con honores los restos de militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes la semana pasada en Jordania e Irak, las primeras bajas mortales de Washington desde que se rompiera la tregua bilateral hace unas dos semanas.

.@POTUS on his message to the families of the fallen U.S. service members: “We love you. We love your child… all you can do is throw out your heart.” ❤️🙏 https://t.co/2sWdamwOcY pic.twitter.com/qwYuhRv5SS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 22, 2026

“Los estadounidenses no están en contra de la guerra. Acaba de publicarse una encuesta. Los estadounidenses no quieren precios altos de la gasolina, pero no se oponen a la guerra. Eso ha quedado claro y patente en un sondeo reciente. Nadie quiere que Irán tenga armas nucleares”, añadió Trump antes de embarcar.

El presidente estadounidense pareció hacer referencia a un sondeo realizado la semana pasada y publicado por el medio Politico que, entre otras cosas, pregunta a 2 mil 61 estadounidenses sobre la necesidad de mantener los ataques sobre Irán y los costes económicos de hacerlo.

En cualquier caso, esta encuesta muestra que la mayoría de consultados, un 36 por ciento, se decantó por la opción “Estados Unidos no debería continuar su participación en Irán, independientemente de los costos aquí en Estados Unidos”, lo que implica 14 puntos porcentuales más que en mayo.

Solo el 16 por ciento, seis puntos menos que hace dos meses, se mostró a favor de mantener activa la guerra “incluso si ello aumenta los costos para el país”.

El propio Trump amenazó con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en el estrecho de Ormuz en un mensaje en Truth Social.

A su vez, el martes el magnate neoyorquino advirtió que Washington podrían atacar pronto la llamada Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

El mismo martes las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Con información de EFE