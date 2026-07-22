SAN LUIS POTOSÍ SE CONSOLIDA COMO DESTINO ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN JAPONESA

* Más de 150 representantes del sector industrial y público participaron en el Seminario de Promoción de Negocios e Inversiones realizado en Osaka, como parte de la estrategia para atraer nuevos proyectos al estado.

Como parte de la estrategia de promoción económica internacional impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí llevó a cabo con éxito el Seminario de Promoción de Negocios e Inversiones en Osaka, Japón, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Mario García Valdez.

El encuentro reunió a más de 150 representantes del sector industrial y público, además de participantes conectados de manera virtual a través de la Asociación de Industrias de Autopartes de Japón (JAPIA), consolidando un espacio de diálogo para presentar las ventajas competitivas que ofrece la entidad a inversionistas internacionales.

Durante el seminario participaron organismos estratégicos como JETRO Osaka, JAPIA, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) y la Embajada de México en Japón. En este foro se expusieron la capacidad industrial, la ubicación logística, el talento especializado y el dinamismo económico que distinguen a San Luis Potosí como uno de los principales polos de desarrollo del país.

Mario García Valdez destacó que empresas japonesas establecidas en la entidad, como Daikin y Nissin, compartieron sus casos de éxito y la experiencia de operar en San Luis Potosí, lo que contribuye a generar confianza entre potenciales inversionistas interesados en desarrollar nuevos proyectos en el estado.

El secretario agregó que la agenda de trabajo en Japón continuará durante los próximos días con reuniones estratégicas con representantes de la industria, autoridades gubernamentales e instituciones académicas, con el propósito de abrir nuevas oportunidades de inversión, fortalecer la cooperación económica y seguir posicionando a San Luis Potosí como un referente nacional para el crecimiento industrial.