PASO INFERIOR DE CIRCUITO POTOSÍ Y AV DE LAS TORRES QUEDARÁ LISTO PARA FENAPO

* La obra junto registra un 80% de avance y agilizará la movilidad durante la Feria Nacional Potosina.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el paso inferior de Circuito Potosí y Avendia de las Torres, ubicado junto a la Arena Potosí, registra un avance del 80 por ciento y será entregado antes del arranque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, programado para el 7 de agosto.

El Mandatario Estatal destacó que esta obra será clave para recibir a miles de visitantes durante la mejor feria del país, al permitir una circulación más segura, ordenada y continua en los alrededores de la Arena Potosí y del recinto ferial, una de las zonas de mayor afluencia durante la temporada.

Ricardo Gallardo Cardona señaló que esta obra generará beneficios permanentes para familias, trabajadores y automovilistas que diariamente transitan hacia la zona industrial y el sur de la ciudad, al reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial.

El Gobernador afirmó que esta infraestructura forma parte de las obras de alto impacto que realiza el Gobierno del Estado para dejar atrás años de rezago y consolidar una movilidad moderna, funcional y sin límites para San Luis Potosí.