SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO MANTIENE DIÁLOGO CON PERIODISTAS Y DEFENSORES

* La SGG participó en la instalación de la Comisión Especial del Congreso y dará seguimiento a su Plan Anual de Trabajo.

El Gobierno del Estado, a través del Mecanismo Estatal de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, participó en la instalación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, espacio que reúne a autoridades, representantes de medios, academia y sociedad civil.

Durante la sesión se presentó el Plan Anual de Trabajo, que contempla capacitación, defensa de derechos, medidas de protección y acompañamiento institucional. El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Ángel Méndez Montes, informó que el Poder Ejecutivo dará seguimiento a las acciones y programas que se acuerden.

La Secretaría General de Gobierno mantendrá comunicación permanente con periodistas y personas defensoras para atender sus necesidades, mejorar los mecanismos de protección y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor.