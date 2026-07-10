¡Inolvidable! Los récords que ha dejado hasta el momento el Mundial 2026

Hasta los cuartos de final, el Mundial 2026 está dejando para la historia récords que serán muy difíciles de superar, propios de una competición que se amplió a 48 equipos.

Esta Copa del Mundo que han organizado Estados Unidos, México y Canadá se ha caracterizado por registros goleadores con espectaculares logros individuales, grandes actuaciones a nivel de equipos y un éxito resonante en cuanto al número de espectadores en los estadios.

Gran desempeño goleador

Según datos oficiales de la FIFA, se han marcado hasta el fin de los octavos de final un total de 280 goles, 22 de ellos obra de tres mega estrellas del futbol: el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Esta es la primera vez en la historia de los Mundiales que tres jugadores marcan siete o más goles cada uno en una misma edición.

Además, en este Mundial 2026 el ’10’ de Argentina se consagró como el máximo anotador de la historia de los mundiales, con 21 tantos.

El gol tres mil

Le cayó en suerte a esta edición de 2026 que se anotara el gol número tres mil de los Mundiales, y llegó de la mano de un argentino. Tal vez Enzo Fernández no haya sido consciente de que el tanto que completó la remontada 3-2 contra Egipto por los octavos de final pase la posteridad por llegar a ese gran número redondo.ç