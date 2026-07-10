EL PARTIDO VERDE CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN SAN LUIS POTOSÍ; MÁS DE 80 MIL PERSONAS RESPALDAN AL GALLARDISMO EN DOS DÍAS

La multitudinaria respuesta en la Capital y Ciudad Valles confirma al Partido Verde como la principal fuerza política del estado y fortalece el movimiento encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí volvió a demostrar su capacidad de convocatoria al reunir a más de 30 mil personas en Ciudad Valles, apenas un día después de congregar a más de 50 mil simpatizantes en la capital potosina, consolidando un respaldo superior a las 80 mil personas en tan solo dos jornadas consecutivas.

Al dar la bienvenida, el secretario general del PVEM en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, destacó que la Huasteca ha sido una pieza fundamental en la construcción del movimiento desde sus orígenes.

«Qué gusto estar nuevamente en la Huasteca. Aquí no venimos a presentarnos, porque aquí nos conocemos. Nos saludamos de mano, por nuestro nombre; nos encontramos en las calles, en las comunidades y en los eventos. Esa cercanía no se improvisa, se construye con los años. Nosotros sí tenemos mucho que celebrar.»

Segura Morquecho recordó que apenas un día antes más de 50 mil personas llenaron la capital del estado y que ahora Ciudad Valles volvía a demostrar que el movimiento «está más fuerte y más unido que nunca», además de reiterar que la Huasteca seguirá siendo parte fundamental de esta historia.

Durante su participación, Ricardo Gallardo Juárez, iniciador del movimiento gallardista, recordó que la esencia del proyecto siempre ha sido responder con hechos y no con promesas. Destacó las obras realizadas en la región, el transporte público gratuito en Ciudad Valles, las mejoras en la movilidad, la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de los programas sociales y del sector educativo.

Asimismo, agradeció el respaldo de las maestras, maestros y trabajadores de la educación, llamó a mantener el rumbo para evitar el regreso de quienes «no hicieron más que llevarse los recursos del pueblo» y concluyó con un llamado a seguir trabajando por la región: «¡Que vivan todos los municipios de la Huasteca!»

En su mensaje, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el respaldo de miles de familias huastecas representa la mayor fortaleza de un movimiento que hace veinte años nació para cambiar el rumbo de San Luis Potosí y que hoy gobierna con resultados visibles en las cuatro regiones.

«Hace veinte años iniciamos este camino convencidos de que San Luis Potosí podía tener un gobierno cercano, honesto y que cumpliera su palabra. Muchos dijeron que era imposible transformar nuestro estado; hoy los hechos demuestran exactamente lo contrario», afirmó.

El mandatario señaló que la Huasteca permaneció durante décadas en el abandono y sostuvo que su administración decidió revertir esa realidad mediante inversión pública, infraestructura, carreteras, programas sociales y oportunidades para miles de familias.

«Durante décadas la Huasteca fue olvidada. Le prometieron desarrollo y nunca llegó. Nosotros decidimos cambiar esa historia con obras, carreteras, programas sociales, infraestructura educativa, inversión y oportunidades que hoy son una realidad para miles de familias. Lo más importante es que ustedes saben quiénes somos. No aparecemos solamente cuando hay elecciones; nos encuentran recorriendo las comunidades, escuchando a la gente y regresando con resultados. Esa es la diferencia entre un proyecto que promete y un movimiento que cumple.»

Gallardo Cardona anunció además nuevas obras para la región, entre ellas la construcción de 100 carreteras, un nuevo hospital y la ampliación del sistema de transporte gratuito.

«Vamos por 100 carreteras en la Huasteca, un nuevo hospital y la Red Metro, que irá de Tamazunchale a Ciudad Valles y, el próximo año, de Ciudad Valles a San Luis Capital, totalmente gratuita», concluyó.

Por su parte, la Senadora de la República, Ruth González Silva, aseguró que la multitudinaria participación registrada en Ciudad Valles refleja la confianza de las familias potosinas en un proyecto que ha demostrado con resultados que el cambio en San Luis Potosí sí es posible.

«Hoy sí tenemos gobernador. Hoy sí hay quien cumple para todas y todos. Todo el equipo del Partido Verde tiene palabra y respaldamos el cambio que hoy vive San Luis Potosí. Nosotros demostramos que las cosas sí se pueden hacer, y lo hemos demostrado con hechos. Hoy la Huasteca dejó atrás el olvido; hoy es una región que ha crecido como nunca.»

La legisladora sostuvo que el movimiento continuará avanzando con la misma convicción con la que inició hace dos décadas y refrendó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del estado.

Finalmente, aseguró «Para atrás, ni para ganar impulso. Es tiempo de mujeres. Es tiempo de seguir construyendo un San Luis Potosí donde nuestras hijas, nuestros hijos y sus familias sigan mejorando su calidad de vida. Esto apenas comienza. Cada nueva familia que se suma fortalece un proyecto que seguirá construyendo un San Luis Potosí con más bienestar, más desarrollo y más oportunidades para todas y todos. ¡Que viva la Huasteca! ¡Y que viva San Luis Potosí!»