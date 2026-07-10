ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CONSOLIDA UN ESTADO MÁS TRANQUILO PARA LAS FAMILIAS

• Tres presuntos objetivos criminales, fueron asegurados en los municipios de Ébano y Matehuala.

Derivado de los trabajos de inteligencia que desarrolla la Guardia Civil Estatal (GCE), tres presuntos objetivos fueron detenidos, posiblemente vinculados a la distribución de estupefacientes, en los municipios de Ébano y Matehuala.

En un primer hecho, agentes de la GCE detuvieron a Ricardo “N”, de 18 años, y a Víctor “N”, de 22 años, en el municipio de Ébano, a quienes se les aseguraron dosis de la droga sintética conocida como “cristal”.

A su vez, en el municipio de Matehuala, se aseguró a José “N”, de 42 años, con dosis de marihuana y “cristal”. Las personas detenidas, las sustancias aseguradas y los demás indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación legal bajo las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa trabajando para preservar la paz de sus habitantes mediante acciones sólidas para el combate a delitos como el narcomenudeo.