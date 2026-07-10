Extiende cobertura Gobierno Capitalino del mejoramiento de caminos en Bocas

El delegado, Jaime Waldo detalla la intervención de la carretera que lleva hacia La Noria

Se da prioridad a aquellas vías que conectan y permiten la movilidad entre comunidades rurales

En atención a solicitudes de habitantes de Bocas, se extiende el mejoramiento de caminos principalmente que conectan y permiten la movilidad entre comunidades de la zona rural de San Luis Potosí Capital.

Como prueba de ello, el responsable de esta demarcación, Jaime Waldo Luna detalló los trabajos llevados a cabo en la carretera hacia La Noria, donde resalta el emparejamiento de la superficie de rodamiento, lo que implicó también varios viajes de material.

“Esta obra es parte de la atención igualmente, por los inconvenientes dejados por las lluvias que se han registrado en los últimos días, de ahí la necesidad de este tipo de acciones para que dicho camino esté en mejores condiciones para su tránsito”, añadió el funcionario delegacional.

Waldo Luna mencionó que con intervenciones como ésta, la autoridad delegacional junto con el Gobierno encabezado por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, demuestran que se mantiene la atención de vías para que sean más seguras.

Para concluir, el delegado de Bocas agregó que también se continuará con recorridos por distintos poblados rurales “para no sólo escuchar de cerca a nuestra gente, sino llevar a cabo acciones para que las mejoras en la demarcación se noten y eleven la calidad de vida de las potosinas y potosinos”.