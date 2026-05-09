SAN LUIS POTOSÍ VIVE NOCHE INOLVIDABLE CON RICARDO MONTANER

• El cantautor venezolano reunió a miles de personas en la Arena Potosí con una velada llena de romanticismo, nostalgia y grandes éxitos de su trayectoria musical.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar espectáculos de calidad y fortalecer el entretenimiento para las familias potosinas, la Arena Potosí recibió a Ricardo Montaner con su gira “El último regreso”, tour con el que el artista celebra más de 40 años de trayectoria y que convirtió la noche en un encuentro inolvidable con el público potosino.

Ante miles de asistentes, el cantautor venezolano recordó su primera visita a San Luis Potosí en 1989 y emocionó al público con temas como “Yo que te amé”, “Será” y “El poder de tu amor”, canción que fue interpretada al unísono por las y los asistentes en uno de los momentos más emotivos de la noche. La gira también sorprendió con medleys de canciones poco habituales en sus conciertos como “Solo un beso”, “La mujer de mi vida”, “Ojos negros”, “Yo sin ti”, “Convénceme” y “Quisiera”.

La velada transitó del romanticismo a la fiesta con “Conga”, para después regresar a la nostalgia con “Bésame”, “Me va a extrañar” y “Tan enamorados”, tema con el que cerró el concierto. El cambio se vive y se siente en San Luis Potosí con una Arena Potosí que continúa consolidándose como recinto de primer nivel nacional e internacional, bajo la dirección de Cristopher Pérez Vargas y con una agenda artística que acerca experiencias de gran calidad a las y los potosinos.