Transformación integral del Centro Histórico, con inversión permanente y nuevas reglas de movilidad: Alcalde Galindo

El Alcalde afirmó que el programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis” contempla intervenciones urbanas, renovación de infraestructura, ordenamiento y un nuevo modelo de movilidad para consolidar un espacio más seguro, accesible y funcional.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis” representa la estrategia más completa que se ha planteado para la recuperación, modernización y conservación del primer cuadro de la ciudad, mediante acciones integrales que buscan perfeccionar el Centro Histórico y garantizar que esta administración entregue un espacio digno, ordenado y funcional para las y los potosinos. El Presidente Municipal explicó que el proyecto contempla una inversión inicial de 30 millones de pesos para el resto de este año, cuyos primeros resultados serán visibles en las próximas semanas.

El Alcalde detalló que las acciones incluyen limpieza profunda, retiro de basura urbana, rehabilitación de banquetas, plazas, fuentes y jardines, renovación del alumbrado público, mejoramiento de la recolección de residuos y recuperación de espacios públicos. Asimismo, informó que ya iniciaron las licitaciones para la modernización del sistema de iluminación del Centro Histórico, cobertura que se ampliará hacia la Calzada de Guadalupe y otros sectores prioritarios. También destacó que se trabaja en el retiro de cableado en desuso, postes, registros y mobiliario deteriorado que afecta la imagen urbana y la movilidad peatonal.

Enrique Galindo subrayó que uno de los ejes principales del programa será el cambio de paradigma en materia de movilidad, con la implementación de la zona para circulación a máximo 30 km/h en el Centro Histórico, medida que priorizará a peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Señaló que el nuevo reglamento ya es revisado por el Cabildo y permitirá avanzar hacia un modelo de convivencia vial más moderno y seguro. “Más que ciclovías, buscamos convertir todo el Centro Histórico en un espacio de convivencia y movilidad compartida”, expresó el Alcalde, al destacar que la ausencia de transporte público pesado en la zona facilita esta transformación urbana.

El Presidente Municipal agregó que el programa también contempla el ordenamiento del comercio informal, la intervención de fachadas deterioradas y estrategias permanentes para la atención del graffiti mediante diálogo, participación juvenil y promoción del arte urbano. Enrique Galindo resaltó que el proyecto cuenta con respaldo financiero definido, diagnóstico técnico puntual y la participación de empresarios, comerciantes, habitantes y distintos sectores sociales. Finalmente, adelantó que el Ayuntamiento impulsará la creación de una figura jurídica específica para las 29 manzanas que integran el perímetro 1 del Centro Histórico, con el objetivo de garantizar presupuesto, mantenimiento continuo y protección integral de este patrimonio de San Luis Capital.