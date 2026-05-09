PRODUCTOS POTOSINOS CAPTAN LA ATENCIÓN EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

* Con el distintivo “Hecho en San Luis Potosí, México”, fortalece la proyección comercial de empresas y emprendedores potosinos en uno de los escaparates más importantes del país.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer el crecimiento económico y abrir nuevas oportunidades comerciales para las y los productores potosinos, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participó en la Feria Nacional de San Marcos con una muestra de marcas locales respaldadas por el distintivo oficial “Hecho en San Luis Potosí, México”.

El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, destacó que este sello, registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), brinda mayor proyección y confianza a las empresas potosinas, al reconocer productos elaborados con altos estándares de calidad, identidad y tradición. Esta estrategia forma parte del impulso sin límites para posicionar su riqueza productiva a nivel nacional.

Durante la exhibición destacaron marcas como Mezcal Júrame, Mezcal Laguna Seca, Ron Potosí, A la Potosina, Campechanas Michelle, Chocolates La Frontera, Café Cumbres y Provis, productos elaborados por familias potosinas que hoy encuentran nuevos espacios de promoción y comercialización. La convocatoria para integrarse al distintivo continúa abierta, consolidando el cambio que se vive y se siente en el fortalecimiento económico del Estado.