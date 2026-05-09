GUARDIA CIVIL ESTATAL REFUERZA ACCIONES PARA CONSOLIDAR UNA SEGURIDAD SIN LÍMITES

• En distintos operativos fueron aseguradas diversas dosis de droga y 20 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

La Guardia Civil Estatal (GCE) continúa fortaleciendo la estrategia de seguridad para generar entornos de mayor tranquilidad para las familias potosinas, por lo que, en el municipio de Villa de Reyes, agentes estatales detuvieron a Cinthia “N” de 33 años y Carlos “N” de 24 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de “cristal”, bolsas con marihuana y 340 pesos en efectivo.

Asimismo, en otra acción coordinada con el Grupo de Inteligencia Táctica y la Policía de Investigación, en el Ejido La Calera, Ciudad Valles, fue detenido José “N” de 19 años, identificado como integrante de un grupo criminal que presuntamente realizaba labores de vigilancia e información para dicha organización, a quien se le aseguraron cinco dosis de marihuana y 20 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados para preservar la paz, el orden y la seguridad en beneficio de las y los potosinos.