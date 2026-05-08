TAXISTAS RESPALDAN ACCIONES DE LA SCT ANTE HECHOS RECIENTES

• Concesionarios y operadores del transporte público en San Luis Potosí reiteraron su compromiso con la legalidad, el orden y la prestación de un servicio seguro para las y los usuarios.

Concesionarios y operadores del servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo emitieron un posicionamiento público en el que se deslindan de las recientes protestas y demás hechos vinculados a su sector, al considerar que estas acciones no representan al gremio que diariamente trabaja de manera responsable y en apego a la ley.

A través de este pronunciamiento, las y los taxistas manifestaron su rechazo a cualquier conducta que altere el orden público, afecte la movilidad de la ciudadanía o perjudique la imagen del sector transportista, reiterando que la prioridad es mantener un servicio digno, seguro y eficiente para las familias potosinas.

Asimismo, expresaron su respaldo a las acciones y medidas legales que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para sancionar a quienes incumplan las disposiciones establecidas en la Ley de Transporte Público del Estado o incurran en conductas contrarias al respeto y bienestar de la población.

El sector externó su disposición para colaborar en el fortalecimiento del transporte público, destacando que los concesionarios y operadores mantienen procesos constantes de capacitación y cumplimiento de obligaciones legales, con el objetivo de brindar un servicio de calidad y contribuir a preservar la tranquilidad y el orden en la entidad.