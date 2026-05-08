GOBIERNO ESTATAL AVANZA EN MODERNIZACIÓN DE LATERALES DE LA CARRETERA 57

* Agiliza los trabajos de pavimentación entre los ejes 124 y 126, con el tendido de la primera capa asfáltica.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de transformar la infraestructura vial en San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) mantiene el avance de la reconstrucción de más de 12 kilómetros de laterales en la carretera 57. Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre los ejes 124 y 126, impactando positivamente a más de 250 mil personas que transitan diariamente por esta zona.

La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que las cuadrillas realizan el tendido de la primera capa de carpeta asfáltica, lo que permitirá agilizar la circulación y brindar trayectos más seguros para trabajadores, transportistas y empresas instaladas en la zona. Con un trabajo sin límites, mantiene labores permanentes para entregar una vía renovada y funcional en breve.

La intervención responde a una de las principales solicitudes de la población y del sector productivo. En sintonía con el cambio que se vive y se siente, el Gobierno del Estado continúa impulsando acciones que mejoran la conectividad y elevan la calidad de vida de las familias potosinas.