BTS emociona a miles en primer concierto en la CDMX y hace promesa histórica

La agrupación surcoreana BTS concretó su regreso a los escenarios mexicanos la noche del jueves 7 de mayo de 2026.

Ante unas 50 mil personas en el Estadio GNP Seguros, la banda de K-Pop llevó a cabo la noche del jueves 7 de mayo de 2026 el primero de sus tres conciertos programados en la Ciudad de México.

Durante el evento, que tuvo una duración de dos horas y trece minutos, la banda emocionó a sus fans al comunicar una decisión: México será incluido de manera permanente en sus giras mundiales, evitando periodos de ausencia tan prolongados.

“Desde el día de ayer que fuimos a Palacio Nacional y vimos su pasión, no queremos dejarlos fuera de nuestras giras nunca, ustedes Armys de México son lo mejor, te quiero”, apuntaron en el escenario.

Además, destacaron la pasión de las y los fans, calificándolos como una de las más entregados en el mundo.

“Los extrañé muchísimo, han pasado nueve años, que felicidad verlos después de tanto tiempo, los Army de México siempre son los más apasionados, gracias a ustedes fui muy feliz hoy, los amos, te quiero, esta chido México”, explicaron.

BTS interpretó un total de 21 temas, destacando dos canciones sorpresa que no estaban previstas originalmente en el setlist: “Boy in Luv” y “So What”.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche ocurrió cuando los artistas realizaron una vuelta olímpica al recinto ondeando la bandera de “Arirang”.

Aunque los músicos intentaron comunicarse con sus fans en español durante el concierto, contaron con el apoyo de una traductora.

El concierto de la banda surcoreana en el Estadio GNP Seguros concluyó oficialmente a las 22:25 h.

Con información de El Universal