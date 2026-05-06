SAN LUIS SUMA CUATRO MEDALLAS EN NATACIÓN DURANTE OLIMPIADA NACIONAL 2026

• La delegación potosina destaca en León, Guanajuato, con oro, plata y dos bronces, consolidando su presencia en la justa juvenil.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona al desarrollo deportivo en la entidad, la delegación potosina de natación tuvo una destacada presentación en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar cuatro medallas en las primeras jornadas de competencia en León, Guanajuato, avanzando sin límites en el fortalecimiento del talento juvenil.

En la alberca, Paloma Palacios Rosas se convirtió en la figura al obtener medalla de oro en los 800 metros estilo libre dentro de la categoría 13-14 años, además de sumar un bronce en los 100 metros estilo libre. A su vez, Eira Lozada Gómez logró la medalla de plata en los 200 metros estilo mariposa, categoría 15-16 años, mientras que Alejandra Infante consiguió bronce en la misma prueba dentro de la categoría 19-21 años.

Este desempeño refleja el cambio que se vive y se siente en el deporte potosino, con atletas que compiten al más alto nivel y colocan al Estado en el medallero nacional. Con estos resultados, San Luis Potosí mantiene presencia en la máxima justa juvenil del país y continúa avanzando con paso firme en cada disciplina.