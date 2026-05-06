SAN LUIS GENERA DERRAMA ECONÓMICA DE 404 MILLONES DE PESOS EN FIN DE SEMANA LARGO

• La actividad turística mantiene resultados positivos en las cuatro regiones, con mayor afluencia de visitantes y crecimiento económico sostenido.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la actividad turística en todo el Estado, San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad y seguridad que favorecen la llegada de visitantes y son reconocidas a nivel nacional. Gracias a esto, durante el segundo fin de semana largo de 2026, la derrama económica alcanzó aproximadamente 404 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 1.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, como parte de un impulso sin límites al sector.

De acuerdo con información del área de Planeación y Estadística de la Secretaría de Turismo (Sectur), del 1 al 4 de mayo se registró una ocupación hotelera promedio Estatal de 62.8 por ciento. La región Huasteca destacó con 87.5 por ciento, seguida de la región Media con 73.0 por ciento, mientras que la región Centro reportó 50.1 por ciento y el Altiplano 48.3 por ciento, reflejando una distribución constante de visitantes en las cuatro regiones.

Este comportamiento forma parte del cambio que se vive y se siente, al registrar una afluencia estimada de 201 mil 672 personas, entre turistas hospedados en hoteles, alojamientos alternativos y visitantes de un solo día o que se hospedaron con sus seres queridos. La cifra representa un incremento del 1.5 por ciento respecto al año anterior y reafirma la relevancia del turismo en la economía Estatal.