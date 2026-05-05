«Debes ser juzgada», dice presidenta de Morena a Maru Campos, pero no incluye a Rocha en la exigencia pese a acusación de EU por narcotráfico

La nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, pidió que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debe ser juzgada en una publicación en sus redes sociales; sin embargo, en la exigencia no mencionó a Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta de X, la extitular del Bienestar, aseguró que María Eugenia Campos miente por la información que da sobre que la investigación federal en el estado se debe a un narcolaboratorio.

«Maru Campos miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el gobierno ha desmantelado más de dos mil 500 en todo el país», acusó.

El pasado miércoles 28 de abril se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) anunció la apertura de una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

A pesar de que todos los señalados por Estados Unidos son militantes de su partido, la nueva presidenta omitió pronunciarse en su primer discurso el pasado domingo.

Pese a las acusaciones, la morenista sólo se pronunció sobre el caso de la gobernadora panista. En ese sentido, detalló que se trata de otro fondo que involucra a la presunta intervención de agentes extranjeros en el estado y el territorio nacional.

De acuerdo con su escrito, lo anterior «violenta la Constitución y la soberanía de México»

«Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada. ¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!», escribió Montiel.

Cabe recordar que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó que la gobernadora tuviera conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en operativos en Chihuahua.

Pese a su escrito en redes, la nueva presidenta de Morena no ha hecho comentarios sobre la investigación que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo contra el gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, a quien señalan por nexos con Los Chapitos.

Con información de Latin Us