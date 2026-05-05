ESTADO IMPULSA FORMACIÓN DOCENTE CON ACCIONES AMBIENTALES Y ARTÍSTICAS

• Comunidad normalista participa en jornada ambiental y artística que fortalece la identidad, la convivencia y la formación docente.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la educación, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) se sumó a la “Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas 2026”, iniciativa orientada al cuidado del entorno y la expresión artística.

Durante esta jornada, docentes en formación, así como catedráticas y catedráticos, realizaron labores de limpieza en los jardines de la institución y elaboraron un mural que refleja cómo la comunidad normalista vive el fútbol y el Mundial desde una perspectiva social y comunitaria, en una actividad que impulsa la identidad y la convivencia, representando el cambio que se vive y se siente en los procesos educativos.

El director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, destacó que estas acciones integran el cuidado ambiental, la cultura de paz y la responsabilidad social en la formación de futuras y futuros docentes, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con una educación que promueve la participación comunitaria y el desarrollo integral.