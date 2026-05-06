«Ojalá te hubieran protegido de la misma manera»: Grecia Quiroz critica que se le brinde seguridad a Rocha Moya y no se cuidara a Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, criticó este miércoles al gobierno federal por darle protección adicional a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

En sus redes sociales recriminó que las autoridades no protegieran de la misma manera a su esposo Carlos Manzo, líder del “Movimiento del Sombrero”.

«Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo», escribió.

En la publicación, Grecia Quiroz añadió una fotografía en la que incluyó la imagen de Rocha Moya y otra de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre del año pasado.

«En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan», reprochó.

Además, agregó que serán detenidos todos los implicados en el caso y enfrentarán sus actos; «estoy convencida que mis ojos verán caer uno por uno, porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro», añadió.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha Moya cuenta con protección federal después de que pidió licencia al cargo tras la acusación de Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa, principalmente «Los Chapitos».

Más tarde, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que este cuerpo de seguridad se le concedió por una recomendación y no fue a solicitud del sinaloense.