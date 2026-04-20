GOBIERNO ESTATAL ACTÚA ANTE DAÑOS POR TROMBA EN LA CAPITAL Y VILLA DE ARISTA

• Dependencias estatales recorren zonas afectadas y levantan diagnóstico para atender pérdidas en el sector rural y viviendas.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de responder de manera oportuna ante contingencias, el Gobierno del Estado desplegó personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y otras áreas para atender los efectos de la tromba registrada en la delegación de Bocas, en la capital, y en la comunidad de Derramaderos, en Villa de Arista, con un trabajo sin límites en favor de las familias afectadas.

Durante los recorridos se documentaron daños en más de mil 500 hectáreas de cultivos como chile serrano, frijol, avena y hortalizas, además de afectaciones en caminos, vehículos y viviendas que presentaron deterioro en techos y muros a causa de la lluvia, el viento y el granizo.

Asimismo, se identificó la destrucción de una docena de invernaderos, sistemas de riego y espacios de producción protegida, lo que representa pérdidas por más de 300 millones de pesos para cerca de 200 familias del campo. En respuesta, el Gobierno del Estado valora la implementación de un plan emergente que permita la recuperación de estas actividades, como parte del cambio que se vive y se siente en apoyo a las y los productores potosinos.