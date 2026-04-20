Protección Civil Municipal atiende de manera inmediata socavón en la Delegación de Bocas y salvaguarda a la población

La Dirección de Protección Civil Municipal atiende afectaciones derivadas de un socavón en la delegación de Bocas, brindando apoyo a población en riesgo y realizando acciones para restablecer la movilidad y seguridad en la zona.

La Dirección de Protección Civil Municipal informa que personal operativo se encuentra atendiendo de manera inmediata una situación de riesgo en la comunidad de «González» perteneciente a la Delegación de Bocas, derivada de la formación de una grieta que ha evolucionado en un socavón, afectando al menos cuatro domicilios en la comunidad de González.

De acuerdo con los primeros reportes, entre 10 y 15 personas permanecen al interior de sus viviendas, debido a la afectación en una de las vialidades principales, lo que ha dificultado su salida de manera segura.

Como parte de las acciones de atención, se ha dispuesto el uso de maquinaria pesada para el relleno del socavón con material arenoso, a fin de habilitar un paso provisional que permita el tránsito y la evacuación segura de los habitantes.

Asimismo, en la zona se registran afectaciones por inundaciones; no obstante, se reporta que los niveles de agua en los domicilios han comenzado a descender, favorecidos por la filtración generada por la misma grieta.

Actualmente, el personal de la dependencia mantiene labores continuas en el área, incluyendo trabajos de relleno en la vía afectada, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir riesgos a la población.

La Dirección de Protección Civil Municipal hace un atento llamado a la ciudadanía para atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, evitar acercarse a la zona afectada y contribuir a la prevención de incidentes mayores.