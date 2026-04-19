ESTADO REFUERZA PREVENCIÓN DEL ACOSO EN ESCUELAS

• El programa La Seguridad en mi Escuela impulsa entornos seguros y promueve la sana convivencia en planteles educativos.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de proteger a la niñez y juventud potosina dentro de sus espacios de formación, el Gobierno del Estado refuerza las acciones preventivas en planteles educativos a través de la Jornada de Prevención de Violencias “Escuelas Seguras, Educandos Protegidos, Sin Límites” en la telesecundaria Héroe de Nacozari, de la localidad de La Palma, en Tamasopo, como parte del programa La Seguridad en mi Escuela, con acciones para fortalecer entornos seguros, respetuosos e incluyentes.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) impulsa esta jornada mediante talleres, pláticas y conversatorios que promueven la detección oportuna de situaciones de riesgo, así como la participación activa de docentes, madres y padres de familia. El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que este trabajo conjunto permite atender temas que impactan la convivencia escolar y el bienestar de las y los estudiantes.

Las actividades incluyen orientación sobre acoso escolar, bullying y revisión de materiales y útiles escolares, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y fortalecer la cultura del respeto. Estas acciones acompañan el cambio que se vive y se siente en el ámbito educativo, donde hoy se prioriza el bienestar integral de las y los educandos en cada región del Estado.