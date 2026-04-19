ESTADO FORTALECE A EMPRENDEDORES CON MÁS DE 31 MILLONES DE PESOS EN CRÉDITOS DIRECTOS

• Impulsa proyectos productivos y amplían oportunidades en todo San Luis Potosí.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de respaldar a quienes buscan salir adelante con su propio negocio, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) fortalece el programa Crédito a la Palabra, mediante el cual se brinda financiamiento accesible para impulsar proyectos productivos y fomentar el crecimiento económico en las cuatro regiones, con un apoyo sin límites para emprendedores y pequeños empresarios.

Este esquema ofrece créditos de 25 mil pesos, con una tasa de interés del 2 por ciento mensual y un plazo de hasta 18 meses, lo que permite a las y los beneficiarios iniciar o consolidar sus actividades con mayor certeza. A través de este mecanismo, más personas encuentran una alternativa real para generar ingresos y fortalecer la economía familiar.

En lo que va de la administración, este programa ha canalizado una inversión de 31 millones 266 mil 271.83 pesos, beneficiando a cientos de emprendedores que hoy consolidan sus negocios y generan empleo. Estos resultados reflejan el cambio que se vive y se siente en el impulso directo al desarrollo económico de quienes más lo necesitan.