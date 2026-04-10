SAN LUIS POTOSÍ CONSOLIDA SU LIDERAZGO INDUSTRIAL CON CIFRAS RÉCORD EN 2025

• El Estado registra un crecimiento sostenido en minería, construcción y manufactura, posicionándose como un referente económico nacional.

El dinamismo económico de San Luis Potosí ha alcanzado niveles históricos al cierre del 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De diciembre del 2024 al mismo mes del 2025, la entidad potosina tuvo un repunte notable del 5.7 por ciento en su actividad industrial; el sector de la construcción experimentó un ascenso del 19.4 por ciento y la minería creció 10.6 por ciento. Asimismo, la industria manufacturera continuó su tendencia al alza con un incremento del 4.1 por ciento, consolidando la vocación transformadora de la mano de obra potosina.

Al reducir la incidencia delictiva y mejorar las redes de comunicación y logística, el Gobierno del Estado ha creado las condiciones óptimas para que tanto la industria pesada como las manufacturas alcancen estos indicadores positivos.

Con estas cifras, el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona reafirma su compromiso de seguir impulsando cada sector económico en las cuatro zonas de la entidad, garantizando que el crecimiento se traduzca en una modernización constante y en mayores oportunidades para todas y todos los potosinos.