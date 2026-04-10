ESTADO REFUERZA SEGURIDAD Y ATENCIÓN EN LA HUASTECA

• Operativos y presencia institucional fortalecen la tranquilidad en parajes turísticos durante la temporada vacacional.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar mayor seguridad y cercanía en todas las regiones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intensificó durante esta semana de Pascua los recorridos de vigilancia y atención en la Huasteca, con acciones que fortalecen la presencia institucional y el apoyo sin límites a visitantes y habitantes.

En puntos turísticos de alta afluencia como Cascadas de Micos y el paraje El Conejo, en Ciudad Valles, así como en Tambaque, Tanchachín, La Garita y La Morena, se desplegaron operativos a través de la Guardia Civil Estatal (GCE) dentro del dispositivo Semana Santa Segura 2026, lo que demuestra el cambio que se vive y se siente al garantizar entornos más seguros.

De manera adicional, en El Naranjo se realizaron patrullajes en parajes como Minas Viejas, Playa Bruja, El Chalán, El Meco y El Salto, donde además de labores de vigilancia, se brindaron recomendaciones preventivas a turistas sobre el uso de chalecos salvavidas y números de emergencia. El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, destacó que estos operativos buscan garantizar una estancia segura, contribuyendo a la paz y el desarrollo turístico.