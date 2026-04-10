Festival San Luis en Primavera destaca por inclusión, proyección internacional y participación local

⁠El evento se consolidó como un espacio accesible, con presencia global y amplio talento potosino.

El Festival Internacional San Luis en Primavera 2026 se distinguió por fortalecer su carácter inclusivo, su proyección internacional y la participación activa de talento local, consolidándose como un espacio cultural accesible y representativo para diversos sectores de la población.

De acuerdo con la Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, uno de los aspectos más relevantes fue el impulso al turismo inclusivo, con la implementación de accesibilidad como intérpretes de lengua de señas, audiodescripción y chalecos sensoriales, en coordinación con el DIF Municipal, lo que permitió que personas con discapacidad planearan su visita a la ciudad durante esta temporada con condiciones adecuadas de atención.

Asimismo, destacó la innovación en la programación con la participación, por primera vez, de cantantes sordas que interpretaron en conciertos, entre ellas una artista potosina, lo que representa un avance significativo en la profesionalización e inclusión dentro de la oferta cultural de la ciudad.

En el ámbito internacional, el Festival Internacional San Luis en Primavera registró la presencia de visitantes provenientes de 38 países, lo que refuerza el posicionamiento de San Luis Capital como un destino con alcance global, además de la participación de turistas de todo el país, especialmente de la Ciudad de México, que se mantiene como el principal mercado emisor.

Estos resultados reflejan la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de consolidar a San Luis Capital como un destino inclusivo, diverso y con proyección internacional, mediante una política pública que impulsa el acceso a la cultura, la integración social y el fortalecimiento del turismo en todas sus vertientes.