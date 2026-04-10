OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES FORTALECEN LA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

• Se asestó un golpe al crimen, al asegurarse 20.56 kilogramos de marihuana, un rifle, una pistola, mil 680 cartuchos útiles y tres armas de utilería.

Como resultado de las acciones coordinadas en materia de seguridad y como parte del operativo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron 74 bolsas de marihuana con un peso de 20.56 kilogramos, además de armas de fuego y cartuchos útiles en la localidad de El Charquillo, en la capital potosina.

Durante labores de vigilancia e inteligencia implementadas en la zona, las autoridades aseguraron un rifle calibre .22, una pistola tipo revólver, mil 680 cartuchos útiles, tres armas de utilería, además de una caja de mecanismo para rifle.

Estos resultados forman parte de las acciones permanentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, para el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.