RECONOCE IGLESIA OPERATIVO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN SEMANA MAYOR

• La coordinación entre autoridades permite que familias y visitantes vivan las tradiciones en paz y con confianza.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una vigilancia cercana y permanente durante esta temporada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementa un operativo coordinado que garantiza condiciones de orden y tranquilidad en las celebraciones de Semana Mayor. Este esfuerzo sin límites ha permitido que las actividades religiosas se desarrollen de forma segura y pacífica, brindando certeza tanto a las familias potosinas como a quienes visitan la entidad.

El padre Marco Antonio Luna, coordinador de actividades del Arzobispado, reconoció que el Mandatario Estatal promueva las tradiciones y la disposición para trabajar de manera conjunta, lo que ha fortalecido la seguridad en templos, rutas y espacios de alta afluencia. Destacó que esta coordinación permite que las manifestaciones de fe, como la Procesión del Silencio y la visita a los siete altares, se realicen en un entorno de respeto y tranquilidad.

Además, celebró que el operativo inició de forma anticipada, reforzando la presencia en puntos estratégicos, centros turísticos y zonas con mayor concentración de personas. Gracias a la suma de esfuerzos entre sociedad y Gobierno, el cambio que se vive y se siente transcurre en un entorno de armonía.