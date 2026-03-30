GOBIERNO ESTATAL REFUERZA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DURANTE LA TEMPORADA VACACIONAL

• Parajes, ríos, balnearios y pueblos mágicos reciben a miles de visitantes bajo un operativo preventivo para proteger a las familias.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de reforzar el cambio que se vive y se siente mediante la protección de las familias, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) desplegó un plan de prevención y vigilancia durante la temporada vacacional de Semana Santa, luego de que este fin de semana se registrará la asistencia de miles de personas en parajes, ríos, balnearios, cuerpos de agua y pueblos mágicos, informó el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores.

Destacó la presencia de personal operativo en eventos religiosos, culturales, deportivos y artísticos, poniendo especial atención en sitios de alta afluencia como el Centro Vacacional Gogorrón, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap), así como en parajes, balnearios y cuerpos de agua de la región. Además, se mantendrá vigilancia en la Copa Potosí y Copa Soledad 2026 en las sedes deportivas habilitadas, realizando tareas de prevención e inspección para asegurar que instalaciones como gradas y puestos de vendimia se encuentren en óptimas condiciones.

Asimismo, llamó a verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir, asegurar correctamente sus viviendas, desconectar aparatos eléctricos y cerrar llaves de gas y agua. También se exhorta a evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratados y usar protector solar, gorra y ropa ligera; mientras que en ríos y balnearios se recomienda conocer la profundidad del agua, no ingresar después de consumir alimentos o bebidas, vigilar en todo momento a menores de edad, utilizar chaleco salvavidas y atender las indicaciones de los responsables de cada lugar.