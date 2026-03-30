TALENTO POTOSINO DESTACA EN OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS

• Estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular obtienen medalla de bronce y ponen en alto el nivel académico del Estado.

Como parte del impulso a la educación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) lograron sobresalir en la Olimpiada Potosina de Matemáticas 2026, al obtener medalla de bronce en su fase Estatal, reflejando el compromiso por fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.

Christopher Calderón de la Cruz y Uriel López Ruiz, alumnos de las preparatorias Celestino Sánchez Cervantes y Profr. José Juárez Barbosa, participaron junto a estudiantes de diversas instituciones públicas y privadas en este certamen realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde demostraron sus habilidades en esta disciplina, en sintonía con el cambio que se vive y se siente en el ámbito educativo.

Este logro forma parte de un trabajo sin límites para fomentar el pensamiento crítico y el gusto por las matemáticas, brindando a las nuevas generaciones herramientas que les permitan enfrentar con éxito sus retos académicos y personales.