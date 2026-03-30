AVANZA ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CERCA DE 30 MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS AL MES

• La Comisión Estatal del Agua presentó resultados del plan 2026 del Centro de Operaciones de Pipas de Agua y fortalece la participación ciudadana en el suministro de agua por pipas.

Como parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por mejorar el acceso al agua en las zonas con mayor necesidad, la Comisión Estatal del Agua (CEA) realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Gobierno Abierto, en coordinación con la Contraloría General del Estado (CGE) y representantes de la sociedad civil, donde se expusieron los avances del Plan Anual de Trabajo 2026 del Centro de Operaciones de Pipas de Agua.

Durante el encuentro se destacó que actualmente se cuenta con una flotilla de 40 camiones cisterna con capacidad de 20 mil litros cada uno, lo que permite mantener un suministro constante en distintas colonias de la zona metropolitana, consolidando el cambio que se vive y se siente en la atención a las familias que más lo requieren.

Además, se informó que distribuye en promedio cerca de 30 millones de litros de agua al mes, al tiempo que se refuerzan sin límites los mecanismos de transparencia, coordinación institucional y participación ciudadana en beneficio de las y los potosinos.