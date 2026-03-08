Sheinbaum homenajea a mujeres de las Fuerzas Armadas este 8M

La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró este 8M, Día Internacional de la Mujer, con un homenaje a las mujeres de las Fuerzas Armadas.

Desde el Campo Militar Marte en la CDMX, la mandataria externó reconocimiento y respeto a las mujeres que sirven en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

Sepan que el pueblo de México las ve, las reconoce y las respeta. Sepan que su servicio fortalece a nuestro país y sepan que cada paso que dan abre camino para muchas mujeres mexicanas. Y si alguna vez dudan de la grandeza de lo que hacen, recuerden esto: detrás de cada paso suyo, late el corazón agradecido de todo un pueblo y de toda una nación”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo se pronunció asimismo por un México donde ninguna mujer tenga límites y la igualdad sea una realidad cotidiana.

Porque cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo. Y un país más justo es, sin duda, un país más fuerte. Un país que todos los días teje con sus mujeres, libertad, democracia, justicia.”

Durante la conmemoración del 8M, la presidenta de México recordó a “mujeres tejedoras de la patria” como Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, Altagracia Mercado, Mariana Rodríguez del Toro; en la Reforma: Margarita Maza, Ignacia Riesch, apodada como La Barragana, y en la Revolución Mexicana: Carmen y Natalia Serdán, Dolores Jiménez y Muro, Hermila Galindo, así como Adela Velarde.

Las mujeres de las Fuerzas Armadas. Mujeres del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina Armada de México. Mujeres que portan con orgullo el uniforme. Mujeres que sirven a México con honor. Ustedes representan la continuidad de esa historia, de heroínas. Son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patria no tiene género, que el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital