México, entre los países de Latinoamérica y el Caribe con más casos de violencia sexual contra mujeres: Unicef

By Agencias
87
Créditos: Cuartoscuro / Imagen ilustrativa
lunes, marzo 9, 2026

La cifra proviene de una encuesta del Inegi en donde también se destaca que el 70% de las mexicanas ha experimentado algún incidente de violencia

México es uno de los principales países de Latinoamérica y el Caribe con más violencia sexual en conta de menores de edad, según un reporte publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El análisis define la violencia sexual infantil como»cualquier acto deliverado y no deseado de naturaleza sexual ya sea consumado intentado, perpretado contra un menor de edad. Incluye violación, intento de violación, contacto sexual no deseado, acoso sexual, exposición sexual, amenazas de naturaleza sexual y toma de imágenes sexuales no consentidas».

De acuerdo con una gráfica presentada en las cifras de Unicef, México ocupó el tercer lugar entre las mujeres de 18 a 29 años de edad que sufrieron algún tipo de este delito antes de los 18 años de edad, con un 13%.

Trinidad y Tobago encabezó las cifras con unn 25%, seguido de Granada con 14%, mientras que el promedio en Latinoamérica y el Caribe es de 17%.

La cifra de México la retoma de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, los datos más recientes del indicador del Inegi.

En este análisis también se destaca que el 70% de las mujeres de más de 17 años han experimentado al menos un incidente de violencia a nivel psicológico, económico, patrimonial, físico, sexual o discriminación. 

De estas, la violencia psicológica se reporta en un 51.6% de los casos, seguida de la sexual con 49.7%, física con 34.7%, y la económica, patrimonial y/o discriminación, con 27.4%.

En su informe, la Unicef también destaca que 64% de menores con discapacidad y el 69% de niños sin dificultades funcionales fueron objeto de algún tipo de disciplina violenta, como agresiones físicas, castigos y ataques severos.

El jueves pasado Interpol reportó el rescate de más de 60 víctimas de abuso sexual infantil, entre los países se encontraba México, más del 80% eran niñas que tenían entre 13 a 15 años de edad y los probables responsables de la trata —ya detenidos—eran desde familiares, amigos, educadores y turistas extranjeros.

Con información de Latin Us

