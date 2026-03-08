18.6 C
San Luis Potosí
Mojtaba Jameneí, elegido como líder supremo de Irán

By Agencias
Imagen difundida en la cuenta en X @Khamenei_m del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, donde se ve a Jameneí (d) entregando una bandera de Irán a su hijo Mojtaba Jameneí. EFE/ @Khamenei_m
domingo, marzo 8, 2026

Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatola, Ali Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán, informó este domingo en la noche la agencia IRNA.

En un comunicado citado por IRNA, la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatola Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para “evitar que el país quede sin liderazgo”.

“Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatola Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, afirmaron en el comunicado.

Más temprano, dos miembros de la Asamblea de Expertos aseguraron que ya se había elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatola, Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre.

La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, dijo el ayatola Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

La Asamblea de Expertos dijo que pese a “maniobras de los enemigos” se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo “debe ser un símbolo de consenso nacional” porque ahora se necesita aún más de “unidad y solidaridad”.

Con información de EFE

