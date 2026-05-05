“Por supuesto que es alineación indebida”: exárbitro Arturo Brizio acusa procedimiento desaseado para no castigar al América

El exárbitro internacional mexicano, Arturo Brizio, fue contundente al señalar que el América incurrió en una alineación indebida en el partido de ida de los Cuartos de Final ante los Pumas.

La polémica se desató tras el encuentro del domingo pasado en el Estadio Azteca debido a que al minuto 62’ las Águilas realizaron tres cambios, uno ellos el del defensa Miguel Vázquez por Thiago Espinosa; sin embargo, Sebastián Cáceres acababa de tener un choque con la cabeza de Álvaro Angulo, por lo que no pudo continuar en la cancha.

Al percatarse de esta situación, Paulo Victor Gomes, auxiliar de André Jardine, echó para atrás el movimiento de Vázquez con todo y que ya se había consumado, y finalmente el que dejó el campo fue Cáceres con una fractura de pómulo.

De acuerdo con el reglamento, «en caso de que un club incurra en alineación indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”, por lo que ante la protesta que interpuso el Club Universidad, se especuló que el América podía ser descalificado.

Finalmente todo quedó en una multa para las Águilas, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó que no incurrió en alineación indebida.

“La sanción económica viene por algo que se detectó, pero no se dice qué, no se dice cuánto, no se dice qué pasó, cuál fue la omisión… Se deja a la Comisión de Arbitraje que funjan como Poncio Pilato, lávense las manos o crucifiquen a (el árbitro Luis Enrique) Santander.

“La realidad es que creo es sumamente desaseado, sin querer imponer sanciones y sin querer que pierda el América, simplemente el procedimiento es desaseado y los hechos ahí están, hubo un cambio que se culminó y un jugador que estando sustituido siguió en el campo de juego.

“Si incurrió en que un jugador sustituido no puede seguir jugando y no puede regresar al campo, por supuesto que es una alineación indebida en mi opinión”, puntualizó Brizio en su papel de analista en Fox, quien fue presidente de la Comisión de Arbitraje.

Con información de Latin Us