Habrá Simulacro Nacional este 6 de mayo, ¿en dónde sonará la Alerta Sísmica?

Este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) invita a la población y turistas a participar en este ejercicio.

En punto de las 11:00 h (tiempo del centro de México) se activará la Alerta Sísmica por la hipótesis de un sismo magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

El epicentro estará a 55 km al noroeste de Acapulco, a una profundidad de 18 km.

Al suponer un evento de gran potencia, la intensidad en Acapulco se tomará como extrema mientras que en la CDMX se considerará una percepción severa.

¿En dónde sonará la Alerta Sísmica?

Como parte del Primer Simulacro Nacional 2026, este 6 de mayo la Alerta Sísmica se activará en al menos 9 estados:

CDMX

Chiapas

Edomex

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

La Coordinadora Nacional de Protección Civil habilitó este sitio web en el que se puede consultar el mapa donde sonará la Alerta Sísmica.

En dicha página, las personas también pueden registrar su inmueble para participar en el simulacro.

Cabe destacar que también se activará el alertamiento celular, con el mensaje de que se trata de un simulacro.

Con información de López-Dóriga Digital