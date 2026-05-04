SAN LUIS CONSOLIDA SU PRESENCIA INDUSTRIAL EN EL BAJÍO

• La participación en la Feria Nacional de San Marcos 2026 fortalece alianzas y proyecta el potencial económico del Estado a nivel regional.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de consolidar a San Luis Potosí como un referente industrial en el Bajío, la entidad destacó en el pabellón de la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde, a través del stand de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se promovieron sus ventajas para atraer inversiones y detonar proyectos de gran escala, con un desarrollo sin límites que consolida su crecimiento económico.

La delegación potosina presentó su capacidad productiva y logística ante representantes del sector, respaldada por la participación de líderes empresariales que impulsaron encuentros clave para fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades, además de extender la invitación a eventos estratégicos del calendario Estatal, como el Supply Chain & Logistic Summit en junio y el Automotive Connection en noviembre.

La visita de representantes del sector industrial de Aguascalientes permitió estrechar la colaboración entre entidades, lo que confirma el cambio que se vive y se siente al fortalecer la cooperación regional y elevar la competitividad. En el ámbito inmobiliario se reafirmó la oferta de espacios industriales con infraestructura moderna y el desarrollo de naves industriales a la medida que favorecen la llegada de nuevas inversiones.