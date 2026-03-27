El mexicano Donovan Carrillo avanza a la Final del Mundial de Patinaje Artístico con brillante actuación en el programa corto

El mexicano Donovan Carrillo logró una destacada actuación en el programa corto que le dio la clasificación a la Final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 que se celebra en Praga, República Checa.

Con una calificación de 79.65 puntos, Carrillo avanzó al programa libre en el lugar 14, una posición destacada para el mejor patinador mexicano de la historia.

En sus evoluciones, Carrillo ejecutó correctamente un 4 Salchow + 3 Toeloop, pero cayó al intentar el 4 Toeloop. Se recuperó con un Fly Camel Spin 4, hizo un triple Axel y cerró con Change Sit Spin, Step Sequence y Change Combo Spin.

Donovan fue el noveno en salir a la pista en la O2 Arena de Praga que lo ubicó en primer lugar, pero tuvo que esperar la presentación de 26 patinadores, tras lo cual terminó en el lugar 14 y aseguró su lugar entre los 24 que avanzaron a la Final, cuarta para el de Zapopan.

El mexicano llega al Mundial tras participar en Milano-Cortina 2026, sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, donde conquistó el lugar 22.

La Final del Mundial en Praga se disputará el sábado 28 de marzo (05:30 horas tiempo del centro de México).

Con información de Latin Us